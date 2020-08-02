İzmir'de ikinci orman yangını

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz ile 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

İzmir'de dün peş peşe dört ayrı noktada yangın çıkmıştı. Menderes, Bornova, Urla ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınları gece geç saatlerde kontol altına alınabilmişti.