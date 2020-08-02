Osmaniye'de kadın cinayeti: Mehmet Altun isimli saldırgan, eşini pompalı tüfekle öldürdü

Osmaniye’de Mehmet Altun isimli bir saldırgan, evli olduğu Fatma Altun adlı kadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Osmaniye’ye bağlı Issızca köyünde, 74 yaşındaki Mehmet Altun isimli saldırgan, 54 yaşındaki eşi Fatma Altun’u öldürdü.

Eşi işle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan Altun'un, tartışmanın büyümesiyle evdeki tüfekle kadına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Fatma Altun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Altun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fatma Altun’un cenazesi ise Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.