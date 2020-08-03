Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayına tepki

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerine yer verdi.
Cuma gecesi Çeşme'de yaşanan, turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 3, 2020
Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kâr kalmayacağını hep birlikte göreceğiz.
Ukraynalı model Daria Kyryliuk, tatil için geldiği İzmir'in Çeşme ilçesinde gittiği plajdaki güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini öne sürmüştü.
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