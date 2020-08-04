Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı, Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı. Sivas'ta da bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, filyasyon çalışmalarında, son zamanlarda vaka artışlarına taziye ziyaretlerinin neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun salgınla mücadele için yeni tedbirler aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde son dönemlerde artan vaka sayılarını kontrol edebilmek amacıyla gerek taziyeevleri, köy odaları ve benzeri ortak alanlarda gerekse evlerde taziyelerin yapılmamasına, cami görevlilerince cenaze sahiplerine duyuru yapılıp bilgi verilmesine ve kurallara uyulmayan taziyelerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, konuyla ilgili kolluk kuvvetlerince her türlü tedbirin alınmasına karar verilmiştir."

Sivas'ta bir köye giriş ve çıkışlar yasaklandı

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir köy de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Yavşancık köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.