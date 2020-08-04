Ukraynalı model Daria Kyryliuk'a darp iddiasında görgü tanığı ifadesi ortaya çıktı: Karşı evden bağırtılar duydum

Ukraynalı model Daria Kyryliuk’un darp iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kyryliuk, Çeşme’deki The Beach of Momo’nun güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğünü öne sürdü. Ancak ortaya çıkan bir tanık, Kyryliuk’un o gece sevgilisi tarafından evinde darbedildiğini söyledi.

31 Temmuz Cuma gecesi sevgilisi ve arkadaş grubuyla beraber Çeşme’deki The Beach of Momo’ya giden Daria Kyryliuk, çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kyryliuk ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi’nin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

İki arkadaş, mekandan saat 03.00’te çıkarken nedensiz olarak güvenlik görevlileri tarafından darbedildiklerini söyledi. İkili, kendilerini darbeden kişinin isminin ‘Kadir’ olduğunu kaydetti. Polis, ismi verilen kişinin beach club’ın güvenlik müdürü Kadir K. (38) olduğunu belirledi. Polisin telefonla ulaştığı Kadir K. şehir dışında olduğunu söyledi.

'Kadın evin dışına çıkıp saklandı'

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, söz konusu iddiayla ilgili soruşturma devam ederken, 31 Temmuz gecesi Kyryliuk’un darbedildiğini gören bir vatandaşın polisi aradığı ortaya çıktı. İfadesinde kendi evinin, Kyryliuk ile sevgilisi Baran Güneş’in kiraladığı evin karşısında bulunduğunu belirten tanık, şöyle konuştu:

“31 Temmuz gecesi saat 22.00 civarında karşı evden bağırtılar duydum. Üç kişi tartışıyordu. Muhtemelen alkollüydüler. İngilizce küfürler savuruyorlardı. O sırada genç bir kadının darbedildiğini gördüm. Kadın evin dışına çıkıp saklandı. Yanına gittim, kavga ettiği kişinin sevgilisi olduğunu söyledi. 155’i arayarak polis çağırdım.”

Kyryliuk’un sevgilisini korumak için beach club’a iftira attığı iddia ediliyor

The Beach of Momo yetkilileri, ikili arasındaki tartışmanın mekanda başladığını söyledi. Kyryliuk’un 31 Temmuz gecesi sevgilisi Baran Güneş tarafından darbedildiği, genç modelin Güneş’i korumak için beach club’ın güvenlik görevlilerine iftira attığı öne sürüldü.

Söylenenlere göre Kyryliuk ile sevgilisi arasında yaşanan darp olayı, kaldıkları evin güvenlik kamerasına da yansıdı ve o görüntüler evin sahibi tarafından emniyete teslim edildi.

Kryrliuk'tan açıklama: Momo'nun beni ve erkek arkadaşımı suçlamak için yaptıkları inanılmaz

Konuyla ilgili Instagram hesabından yeni bir açıklama daha yapan model ise, sevgilisinin darp iddialarını reddederek şunları söyledi:

"İddia ettikleri şey çılgınca. Önce beni ve erkek arkadaşımı dövüyorlar, ardından onun bana vurduğunu iddia ediyorlar. Momo'nun beni ve erkek arkadaşımı suçlamak için yaptıkları inanılmaz. Bana vuranların isimleri Miraç ve Dada, otopark alanındaki görüntüleri yayınlayın. Ben panik atak geçirirken erkek arkadaşım bana yardımcı olmaya çalışıyordu.

Yazıklar olsun, yalancılar. Momo Dalyan'dan kamera kayıtlarını bugün yayınlamalarını istiyoruz. Görüntüleri yayınlamayı istememeleri, saklayacakları şeyler olduğu anlamına geliyor. Ve suçlular. Türkiye'yi seviyorum, güel bir ülke. Ancak 21. yüzyılda hala böyle şeylerin yaşanabilmesi çok üzücü."