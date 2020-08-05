Bilim Kurulu üyesi Prof. İlhan: Vatandaşlarımız neden kurallara uymaktan imtina ediyor, anlamaya çalışıyoruz

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem almayan vatandaşlara tepki gösterdi. İlhan, "Vatandaşlarımız bu kadar uyarıya rağmen neden kurallara uymamakta imtina ediyor, anlamaya çalışıyoruz. Anlamlandıramıyorum bir hekim olarak açıkçası" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'in sorularını yanıtladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan İlhan, Kurban Bayramı'nda bayramlaşma, kurban kesimi ve tatilde kurallara uyumun istenen düzeyde olmadığını belirtti.

"13 gündür bir artış eğilimi vardı. Son 7 gündür 950'nin üzerine çıktı, 1000 oldu. Gelecek hafta maalesef yine binlerin üzerinde seyreder. 4 gün tatil, önümüzdeki 10-15 gün için belirleyici olacak" diyen İlhan, şöyle devam etti: