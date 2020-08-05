Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 6 arazöz ile 25 yangın söndürme personeli sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangında, 1 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.