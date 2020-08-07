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    Kuyumcu, eşinin şaşırttığı soygunculardan birini vurdu, diğerini yakaladı

    Kuyumcu, eşinin şaşırttığı soygunculardan birini vurdu, diğerini yakaladı

    © AA /
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008071042610032-kuyumcu-esinin-sasirttigi-soygunculardan-birini-vurdu-digerini-yakaladi/

    Konya'da soygun için kuyumcu dükkanına giren silahlı 2 kişi, iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirildi.

    Abdullah Koyuncu'ya ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet T. (19), Abdullah Koyuncu ve eşi Raziye Koyuncu'yu oyalarken bu sırada dışarıda bekleyen arkadaşı Mustafa H. elinde pompalı tüfekle içeri girdi. Tüfeği Koyuncu'ya doğrultan şüpheliler, tezgahta bulunan altınları toplamaya başladı. Bu sırada, Koyuncu’nun eşi Raziye Koyuncu, dükkandaki tüfeği alarak namluyu Mustafa H.’ye çevirdi. Mustafa H. de yönünü Raziye Koyuncu’ya dönünce, tezgahta bulunan ruhsatlı tabancasını çıkartan Abdullah Koyuncu, şüpheliyi sol bacağından vurdu. Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayarak polise haber verdi.

    Soyguncuyu 'yemek ısmarlayayım' diyerek vazgeçirdi
    © İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
    Soyguncuyu 'yemek ısmarlayayım' diyerek vazgeçirdi
    Yaralı Mustafa H., ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer şüpheli Ahmet T. de polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mustafa H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada soygun girişimi, kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

    Soyguncu önce ağrı kesici yaptırmış

    Şüphelilerden Ahmet T.'nin soygun girişiminden hemen önce kuyumcunun yanında bulunan sağlık kabinine gelerek kolunun ağrıdığını söylediği öğrenildi. Ahmet T.'nin üzerinde kimliğinin olmadığını belirterek başka bir isimle kayıt yaptırdıktan sonra ağrı kesici iğne olup sağlık kabininden ayrıldığı belirtildi.

    ‘Daha önce de soygun girişiminde bulunuldu, onda da bir şey çalamamışlardı’

    2015 yılında da iş yerine soygun girişiminde bulunulan Abdullah Koyuncu olay anını şu sözlerle anlattı:

    "İki kişi iş yerime geldi. Altınları çalmak istediler. Altınları çantaya doldurdular. Soygunculardan birisi pompalı tüfeğe bana doğrultunca ben de kendimi korumak için ruhsatlı silahımla ateş ettim. Şüpheliyi bacağından vurdum. Diğerini de yakalayıp polise haber verdim. Daha önce de iş yerime soygun girişiminde bulunuldu. Onda da bir şey çalamamışlardı.”

    2015 yılında da iş yerine soygun amaçlı kar maskeli 3 kişinin girdiği, Abdullah Koyuncu’nun tabancasını çekmesi üzerine soyguncuların kaçtığı öğrenildi.
    © DHA /
    2015 yılında da iş yerine soygun amaçlı kar maskeli 3 kişinin girdiği, Abdullah Koyuncu’nun tabancasını çekmesi üzerine soyguncuların kaçtığı öğrenildi.

    Herhangi bir suç kayıtlarının bulunmadığı öğrenilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

    'Emeğimiz boşa gitmesin diye bir anda cesaret geldi, tüfeği elime aldım'

    Konya'da soygun için kuyumcu dükkanına girip, iş yeri sahibi eşi Abdullah Koyuncu’ya silah çeken şüpheliye pompalı tüfek doğrultan Raziye Koyuncu, o anları anlattı.
    © DHA /
    Konya'da soygun için kuyumcu dükkanına girip, iş yeri sahibi eşi Abdullah Koyuncu’ya silah çeken şüpheliye pompalı tüfek doğrultan Raziye Koyuncu, o anları anlattı.
    "Biz sabah gelip eşimle iş yerimizi açtık. Temizliğimizi yaptık. Sonra bir tane müşteri geldi. Doğum günü için kolye alacağını söyledi. Eşim ona gösterirken, ben de lavaboya doğru gidiyordum, Bu defada ikinci hırsız içeri girdi. Hırsız olduğunu söyleyerek öbür hırsıza elindeki valizi attı. 'Ne varsa çantaya doldur' dedi. Eşimi silahla yere yatırmaya çalıştı. Arkada da silahımız vardı. Biz buraya yıllardır emek veriyoruz. Hırsız ne varsa doldur deyince verdiğimiz emek boşa gitmesin diye birden cesaret geldi. Ben de pompalıyı alarak adama vurdum. Dışarıya çıktım. İçeride hırsız var, polis çağırın dedim. Eşim de bu sırada hırsızı bacağından yaraladı. Biraz zaman geçtikten sonra polisler geldi.”
    'Silahı kullanmasını da bilmiyorum'

    Pompalı tüfeği nasıl kullanması gerektiğini bilmediğini ifade eden Raziye Koyuncu, "Sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralı hırsızın bacağını sardım. Bana su ver dedi, bir de ona su verdim. Kimsenin, kimsenin malında ortaklığı yok. Böyle küçük de olsa hırsızlık yapanların cezasının büyük olması lazım. Daha önce elime hiç silah almadım. Silahı sıkmasını da bilmiyorum. Hatta o anlarda bu çalışmıyor diye eşime de işaret ediyordum. Benim eşim kalp hastası. Silahla bastırınca eşim kalp krizi geçirip, ölecek diye korktum. Bununla birlikte dükkanamıza üç kez hırsız girdi. Ama Allah'a şükür hiçbir şeyimizi alamadılar. Bu olaylar nedeniyle terbirliyiz" diye konuştu.

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    Etiketler:
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