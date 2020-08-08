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    Abdurrahman Dilipak

    AK Parti'nin 81 ilde dava açtığı Dilipak'tan yanıt: ​Birileri ismim üzerinden güç gösterisi yapıyor

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    Türkiye
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    AK Parti Kadın Kolları'nın 81 ilde hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Abdurahman Dilipak'tan cevap geldi.

    Sosyal medya hesabından açılan davalara cevap veren Dilipak, 28 Şubat sürecinde yanında olduğu kadınların kendisini dava ettiği vurgulayarak şu ifadelerde bulundu:

    "28 Şubat günleri... Daha sonra gelinim olan @sezindilipak ile Beşiktaş DGM de yargılandığımız mahkeme salonundan bir kare... Şimdi bana dava açacaklarını açıklayan kadınların haklarını savunduğum günler... Haklı olanın hakkını her zaman ve her koşulda savunacağım..."

    Ayrıca Dilipak, Twitter hesabından da şu ifadeleri paylaştı:

    "Ben Sn. Erdoğan'ın, AK Parti içerisindeki meseleye duyarlı kardeşlerimin, yöneticilerin bu süreçten rahatsız olduklarını düşünüyorum. Mücadelem hak uğruna, rıza-i ilahi içindir.

    Kınayanların kınamalarına aldırış etmeksizin doğru bildiğim yolda mücadeleme dün olduğu gibi bugün de devam edeceğim. Hasbinallahu ve nigmel vekil.

    ​Birileri AK Parti içinde benim ismim üzerinden güç gösterisi yapıyor ve belli bir zihniyete karşı meydan okuyor. Hem de kongre sürecinde yaşanıyor bunlar.  AK Partililere sormak gerek, Fe eyne tezhebu!"

    Dilipak devamında da paylaşımlarını sürdürerek tepkisini dile getirdi.

    Akit yazarı, “İster inkar edin, ister şükredir. Hak ve Batıl belli. Herkesin yolu ve yolun sonu belli. Herkes kendi yoluna! Karar sizin. Bugün tartışıp durduğumuz şeylerin hakikatinin bize gösterileceği bir gün var!” diye yazarak AKP’ye mesaj verdi.

    'Herkes eteğindeki taşı dökecek'

    Dilipak bugünkü yazısında da bu konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. “Herkes eteğindeki taşı dökecek” diye yazan Dilipak şu ifadeleri kullandı:

    “Herkes eteğindeki taşı dökecek. Böylece gerçekten iman edenlerle iman etmeyenler belli olacak. Sadece 'iman ettik' demekle, yakamızın bırakılıvermeyeceğini de hatırlayalım tekrar. Bu imtihanlar sürecinde 'Bizden öncekilerin başına gelenlerin benzerleri bizim de başımıza gelecek.' İsterseniz açın bakın kitaba. Her ne yaparsanız yapın, usul ve esas olarak Kitaba bakın. İstişare ve şûradan ayrılmayalım. Eğer haksızlıklar karşısında susanlardan olmazsak mahzun olmayacağız. Unutmayalım ki, Allah sabredenlerden yanadır. Bakın, gelecek günler geçen günleri aratabilir. Tabii afetler, ekonomik kriz, siyasi kriz, terör eylemleri ve suikastlar, yeni salgınlar, dalgalar, mutasyon haberleri gelebilir. Zor bir süreç. Bunlar sadece Türkiye’nin sorunu değil. Bölge ve dünyada da ciddi krizler yaşanıyor. Siyasette ve ekonomide yaşanan kriz ailede, dernekte, şirkette de yaşanacak. Cemaat yapılarında da yaşanacak. Sabır.

    Ben her halûkârda, sabredenlerden, şükredenlerden, yanlışlara karşı direnenlerden olacağım inşallah!. Allah bizi zor bir imtihana da sokabilir, işler bir şekilde yoluna da girebilir. Benim duam hep, Allah’ın bize güç vermesi ve işimizi kolaylaştırması yönünde olacak. Bu süreç sonunda yine Allah’ın dediği olacak ama birileri cennete, birileri de cehenneme gidecek. Ya Rab bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil. Amin. Selâm ve dua ile.”

    Etiketler:
    İstanbul Sözleşmesi, AK Parti, Abdurrahman Dilipak
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