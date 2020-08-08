İnce: Beştepe'ye giden CHP'linin kim olduğunu biliyorum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'nin kendisini aradığını, "Beştepe'ye giden CHP'liyi tanıdığını ve bu kişinin bir genel başkan yardımcısı olduğunu" söylediğini aktardı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, önceki günkü yazısında İnce'nin parti çalışmalarını konu alan bir yazı kaleme almıştı. İnce'ye "iktidar medyasının destek verdiğini" kaydeden Altaylı, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasını ortaya atan gazeteci Talat Atilla'nın haklı olup olmadığını sormuştu.

Altaylı, bugünkü köşesinde İnce'nin dünkü yazı nedeniyle kendisini aradığını, "Beştepe'ye giden CHP'liyi tanıdığını ve bu kişinin bir genel başkan yardımcısı olduğunu" ifade ettiğini söyledi.

Öte yandan Altaylı, İnce'nin yeni parti iddialarıyla ilgili "Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31’le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum" dediğini aktardı.

'Bir genel başkan yardımcısı gitti'

Altaylı'nın yazısı şöyle:

"Bakın Fatih Bey, Beştepe’ye Cumhurbaşkanlığı Sarayına giden bir CHP’li var ama o ben değilim. Gidenin kim olduğunu da biliyorum. Bir genel başkan yardımcısı gitti Saray’a, Tayyip Erdoğan’a. Görüştü.”

Burada lafa giriyorum. “Niye adını açıklamıyorsunuz o zaman?” diye soruyorum. “Yüzde 100 emin olsam açıklayacağım ama yüzde 99 eminim ve vicdanım o yüzde 1’den ötürü açıklamamı engelliyor. Ama söylüyorum işte bir genel başkan yardımcısı.”

“Hala genel başkan yardımcısı mı?” diye soruyorum. “Yok artık değil” diyor Muharrem İnce.

'Akşener sayesinde cumhurbaşkanı adayı oldum'

Sonra biraz gerilere, Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı kesinlikle Abdullah Gül’dü. CHP’den birini asla düşünmüyordu. Bütün arzusu Abdullah Bey’i aday göstermekti. Ama onun bu planını Meral Akşener bozdu. Açık söylüyorum ben Akşener sayesinde aday oldum.”

Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31’le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51’e çıkarmak için yola çıkıyorum.

'Nereye, yeni bir partiye doğru mu bu yol?'

“Bu yol Diyarbakır’da karpuz tarlasına gidiyor. Diyarbakır’da kardeşlerimle karpuz toplayacağım, Sümbül Deresi’nde işçilerle olacağım, Rize’de çay toplayacağım. Yollara çıkıyorum, halka emanet edeceğim kendimi. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. Bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber. ”

'Partisiz liderlik'

“Anladığım kadarı ile Fransa’da Macron örneği gibi. Partisiz bir liderlik...” “Evet. Niye olmasın. Macron gibi de diyebiliriz. Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü, yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır bilmem. Ben yola çıkıyorum. Ben yüzde 9, yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde 49 için çıkmıyorum yola. Yüzde 51 için çıkıyorum.”