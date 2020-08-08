Soylu'dan 'Çeşme'de mafya' yazısına tepki: Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür

Hürriyet gazetesinde İzmir Çeşme'de mafyalaşma olduğunu yazan Savaş Özbey'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Soylu, Özbey'i bazı işletmelerin sponsorluğuyla yazı yazmakla suçlayarak "Bizim bakışımızda, Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür" dedi.

Soylu, Hürriyet gazetesinde Savaş Özbey imzasıyla yayınlanan “Alaçatı mafyaya nasıl teslim oldu?” başlıklı köşe yazına tepki gösterdi.

İzmir’in Çeşme ilçesi ile Alaçatı mahallesinde silahlı grupların çoğaldığını ve işletmeleri tehdit ettiğini anlatan yazıda “Hemen her gün bir mekânda kurşunlar havada uçuşuyor. İnsanlar anlatmaya da şikâyetçi olmaya da korkuyor” ifadeleri yer aldı. Soylu ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son yaptığımız operasyonlarda salgın tedbirlerine ısrarla uymadığı için, kapatılan bazı işletmelerin sponsorluğuyla kaleme alınan bir yazıyı üzülerek okudum” ifadelerini kullandı.

"Mafyayı sadece silahlı organize suç örgütü olarak tanımlamak eksiklik olur" diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Bulunduğu yörede elde ettiği ticari, siyasi güçle kendini devlet yerine koyup, hukuku yoksayıp, "Bana kimse dokunamaz" diyenler de aynı tanım içersindedir.

Yazıda, FOGO'nun kurşunlanması olayı 2013'te yaşanmış, bugün olmuş gibi anlatılıyor. Tam üç yıldır Çeşme ve Alaçatı'lılar bilirler ki; bir tek cinayet olayı yok. Ve 1 milyonu aşkın insanın buralarda konaklayıp ziyaret etmesine rağmen son üç yılda üç basit yaralama olayı var.

Orada kökleşmeye çalışan mafya bozuntuları defalarca itibarsızlaştırılarak dersini aldı. Hatta Çeşme'li dostlarım, bu kadar çok polis uygulaması yapmayın diye bir çok kez beni aradılar.

Bizim bakışımızda, Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür. Bir takım ricalarla sponsorlu yazılar dönemi bittiğini düşünmüştüm... Yanılmışım...

Mafyayı sadece silahlı organize suç örgütü olarak tanımlamak eksiklik olur.

Bulunduğu yörede elde ettiği ticari, siyasi güçle kendini devlet yerine koyup, hukuku yoksayıp, "Bana kimse dokunamaz." diyenler de aynı tanım içersindedir. + — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 8, 2020

​

Orada kökleşmeye çalışan mafya bozuntuları defalarca itibarsızlaştırılarak dersini aldı...

Hatta Çeşme'li dostlarım,

bu kadar çok polis uygulaması yapmayın diye bir çok kez beni aradılar... + — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 8, 2020

​

Bizim bakışımızda, Cudi sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür.

Bir takım ricalarla sponsorlu yazılar dönemi bittiğini düşünmüştüm...

Yanılmışım... — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) August 8, 2020

​