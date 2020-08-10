ORC Araştırma'nın anketinden: 'İnce parti kursa oy verir misiniz?' sorusuna 'hayır' yanıtını verenlerin oranı yüzde 89.5

ORC Araştırma son seçim anket sonuçlarını paylaştı. Partilerin son oy oranlarının yayımlandığı anket sonucunda, yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce'yle ilgili elde edilen sonuçlar dikkat çekti.

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, siyaset kulislerini hareketlendirirken, ORC Araştırma bir anket çalışması yaptı. 6-8 Ağustos 2020 tarihleri arasında 41 ilde toplam 4120 kişi ile (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen anket çalışmasına katılanlara "Muharrem İnce parti kursa, oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçları ORC Araştırma'nın sosyal medya hesabından paylaşılırken, "Hayır" cevabını verenlerin oranının yüzde 89.5 çıkması dikkat çekti. Sonuçlara göre "Evet" diyenlerin oranı yüzde 4.1, "Kararsızım" diyenlerin oranı ise yüzde 6.4.

Katılımcılara bir başka başlık olarak "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları ise öyle:

AK Parti - Yüzde 36.6

CHP - Yüzde 25.9

MHP - Yüzde 14.1

HDP - Yüzde 9.6

İYİ Parti - Yüzde 8.1

DEVA - Yüzde 2.3

Gelecek Partisi - Yüzde 1.6

Saadet Partisi - Yüzde 0.8

Diğer - Yüzde 1.0

Muharrem İnce parti kursa, oy verir misiniz?

Evet %4,1

Kararsızım %6,4

Hayır %89,5 pic.twitter.com/p1E7BSslXG — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 10, 2020

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