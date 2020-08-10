Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevden uzaklaştırıldı

YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr.Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır.