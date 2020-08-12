Akar, Reuters'a konuştu: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Reuters'a verdiği demeçte "Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de Yunanistan ile enerji kaynakları arama çalışmaları üzerinden başlayan gerilimi diyalog ile çözmek istediğini söyledi.

Reuters’a konuşan Akar, Ankara’nın bölgedeki haklarını ve çıkarlarını savunacağını ifade etti. “Tüm bunlara rağmen, sağduyunun üstün geleceğine inanmak istiyoruz" diyen Akar, devamında "Hem sahada, hem masada biz uluslararası hukukun, iyi komşuluğun ve diyaloğun tarafındayız. Uluslararası hukukla uyumlu barışçıl yollarla siyasi çözümler bulmak istiyoruz” diye konuştu.

Akar, Türkiye’nin kıyılarında haklarını, bağlarını ve çıkarlarını korumaya devam edeceğini de söyledi ve ekledi:"Şu bilinmelidir. Denizlerimiz bizim mavi vatanımız. Her bir damlası değerlidir."