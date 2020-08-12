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    Akşener ve Babacan bir araya geldi: 'Memleket meselelerini görüştük'

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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya geldi. İki lider, 1.5 saat süren görüşmesi sonrası yaptıkları açıklamada 'memleket meselelerini' konuştuklarını söyledi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Merkezi'nde saat 14:00'te başlayan görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.  

    Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Babacan, "Heyetler eşlik etti görüşmeye. Türkiye her alanda zor dönemlerden geçiyor. Ülkemiz daha iyisine layık. Her alanda sorunlar gittikçe büyüyor, ülkemizin geleceği için çalışmak zorundayız. Nazik ziyareti için teşekkür ediyoruz" dedi.

    Akşener, "Hayırlı olsun ziyareti yaptık. Gelecek hafta da Gelecek Partisi'ne ziyaret edeceğiz. Allah yardımcıları olsun, başarılar diledim. DEVA Partisi'nin kuruluşunda 'Nasıl karşılıyorsunuz?' sorusu geliyordu. Karşılıklı olarak partilerimizin kuruluş aşamasında yaşadıklarını paylaştık. Memleket meselelerini konuştuk. Değerleri görüşleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

    Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, "Biz şu anda teşkilatlarını kurma aşamasında bir partiyiz. Memleketin sorunları için politika üretmek, bu çözümleri toplumla paylaşma ve öte yandan teşkilatlarımızı kurmaya odaklanmış durumdayız" düşüncesini dile getirdi. 

    İki liderden Bahçeli'ye yanıt

    Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parlamenter sisteme yönelik sözleri için, "Biz hiçbir parti genel başkanına parmak sallamadık. Sayın Bahçeli Türkiye’ye dair görüşlerini anlatma hakkına sahiptir. Biz de buna saygı duyuyoruz. Benim bu konuda söyleyecek bir sözüm yok“ yanıtını verdi.

    Bahçeli'nin IMF konusunda Babacan'a yönelik eleştirilerine yanıt veren DEVA Partisi lideri "Biz yepyeni bir siyasi tarz, üslup inşa ediyoruz. Bu açıklamalara cevap vermeye olumlu bakmıyoruz. Tamamen vatandaşlarımızın sorunlarını tahlil etme ve çözüm için uğraşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 

    Babacan, Erdoğan ile IMF'ye borç verme konusunda başlayan tartışma için şunları söyledi:

    • “O yılların basın kayıtlarını bakarsanız konu açık olarak ortada. 2008-2009 krizinden sonra finans kuruluşlarının kaynak ihtiyacı ortaya çıktı. Bu oluşturulan kaynak hazırlığına karşı yeni mekanizmalar oluşturuldu. Türkiye de katkıda bulundu. Bu oluşturulan olası daha büyük krizlere karşı kaynak hazırlığına Türkiye’de katkıda bulundu. İhtiyaç duyulması halinde Merkez Bankası ile fon arasında 5 milyar dolara kadar bir kredinin kullandırılabileceğine dair sözleşme yapıldı.
    • Bu zaten resmî kayıtlarda olan bir konu. Bir ihtiyaç oluşmadığı için o rakamı IMF’ye kullandırmadı. Borç verildi mi verilmedi mi üzerinden içi boş bir tartışma yaşanıyor şu anda.  Böylesine bir rakamı sağlamaya hazır olması Türkiye’nin o gün adına olumlu bir gelişmedir. Bu açılan ama kullanılmayan bir kredidir." 
    Etiketler:
    Ekonomi, Recep Tayyip Canlı, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, MHP, Devlet Bahçeli, İYİ Parti, DEVA Partisi, IMF, Ali Babacan, Meral Akşener
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