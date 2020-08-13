Sözcü yazarı Öztürk: CHP'den İnce'ye sert açıklama geliyor, ilk ve son olacak

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Memleket Hareketi başlatacağını açıklayan Muharrem İnce'ye yönelik olarak CHP'den sert bir açıklama geleceğini ileri sürdü. Öztürk, bu açıklamanın ilk ve son olacağını kaydetti.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, 4 Eylül'de 'Memleket Hareketi'ni başlatmak üzere yola çıkacağını açıklayan Muharrem İnce'nin, CHP'ye dönük eleştirilerine sert bir yanıt geleceğini ileri sürdü.

Öztürk, 'son dakika' anonsuyla yayınlanan haberinde şunları kaydetti:

"Muharrem İnce'nin CHP yönetimine dönük eleştirilerine CHP Genel Merkezi'nden bugün sert bir karşılık verilecek. Özellikle İnce'nin cumhurbaşkanlığı seçim gecesine ilişkin iddialarına, genel merkezinin cevabında İnce'nin kendilerine teşekkür ettiği basın toplantısı da hatırlatılacak. CHP'nin, İnce'nin bundan sonra yapacağı eleştirilere cevap vermeyeceği de öngörülüyor. Bu açıklamanın ilk ve son olacağı öğrenildi."