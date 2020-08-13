Ankara Büyükşehir Belediyesi: Sağlık çalışanlarının nikahlarından ücret alınmayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi kamu ve özeldeki sağlık çalışanlarının nikah işlemlerinde ücret almama kararı aldı. Sağlıkçılar 140 TL olan Uluslararası Aile Cüzdanı ücreti hariç oda ve dış nikah ücreti ödemeyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan çalışan sağlık personeline nikah ücreti almama kararı aldı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme gelen Başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edilirken, uluslararası aile cüzdanı ücreti hariç evlendirme ile ilgili diğer ücretler bundan sonra kamu ve özel sektörde çalışan sağlık çalışanlarından alınmayacak.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısında Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzasıyla gündeme gelen Başkanlık Yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

BAŞKENT’TEN ÖZVERİLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA JEST 💫



📣 Pandemi sürecinde kamu ve özel sektörde özveriyle çalışmakta olan sağlık personelinden Uluslararası Aile Cüzdan bedeli hariç olmak üzere evlendirme ile ilgili diğer hizmet ücretleri alınmayacak. pic.twitter.com/uX8ppZrhCN — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) August 12, 2020

Meclis’te kabul edilen kararda, “Pandemi sürecinde büyük bir özveri ile hizmet veren ‘Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’ kapsamına giren kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık personelinin ‘sağlık personeli’ olduğunu belgelendirmeleri ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde nikah işlemini yapmak istemeleri halinde Uluslararası Aile Cüzdan bedeli hariç olmak üzere belediyemiz tarafından alınan evlendirme ile ilgili diğer hizmet ücretlerinin alınmaması hususunda karar almak üzere” ifadeleri yer aldı.

Başkentte görev yapan ve evlenmek isteyen sağlık çalışanları, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Evlendirme Müdürlüğü’ne başvurmaları halinde 140 TL olan Uluslararası Aile Cüzdanı ücreti hariç oda ve dış nikah ücreti ödemeyecek.