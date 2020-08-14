Çeşme'de otluk alanda yangın

Edinilen bilgiye göre yangın Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz ve 8 dozer müdahale etti.

Yangının gece saatlerinde çıkması havadan müdahaleyi mümkün kılmazken, karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran da olay yerinde gittiler. Çevredeki yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle şu sıralarda Termal Kent Sitesi de boşaltılmaya başlandı.

Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran, Çeşme'de canımızı yakan yangınla ilgili son gelişmeleri aktardı. 2-3 bin kişinin tahliye edileceğini söyleyen Oran, 5 sitenin boşaltıldığını açıkladı. pic.twitter.com/kvvOEBfLns — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) August 13, 2020

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