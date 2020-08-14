Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Doğu Akdeniz'de Fransa'nın gerginliği arttıracak adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

İsrail- BAE anlaşmasına ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Abu Dabi, yıllardır Filistin yönetimini zayıflatmak için, İsrail'in işgal planına destek olmak için çalışıyor. BAE, bölgenin istikrarsızlığı için çaba sarfediyor. Kendi çıkarları için Filistin davasına ihanet ediyor."