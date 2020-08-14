SPK'dan 27 internet sitesi için daha kapatma kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen sitelere göz açtırmıyor. SPK tarafından alınan son karar doğrultusunda 27 internet sitesinin kapatılması için suç duyurusunda bulunulacak.

Sermaye Piyasası Kurlu (SPK) yeni yaptırım, tedbir ve suç duyurularının yer aldığı bültenini yayımladı. Alınan son kararlar doğrultusunda internet ortamında yatırımcılara işlem yapma imkanı sunan 27 internet sitesi için erişim engeli talep edildi.

SPK'dan yapılan açıklamada söz konusu sitelerin erişime kapatılmasına ilişkin gerekçe olarak ise şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiği belirtildi."

SPK'nın kapatılmasını talep ettiği siteler şöyle: