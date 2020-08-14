Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var, ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz ve altın fiyatlarında dalgalanma sürerken kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var, ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi" diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Sıra bizde. Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ.

Sıra bizde!



Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz.



Allah yar ve yardımcımız olsun. pic.twitter.com/9Yt94fJusp — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 14, 2020

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