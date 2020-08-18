YÖK Başkanı Saraç: Öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine yükseköğretim kurumları karar verecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK'ün değil yükseköğretim kurumlarının karar vereceğini duyurdu.

"Bu düzenleme, üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımaktadır" diyen Saraç, "Bu 'yetki devri', eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir" ifadelerini kullandı.

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