Kaymakamdan tebdili kıyafetle Kovid-19 denetimi

Kazımkarabekir Kaymakamı Yasin Şahin, tanınmamak için şapka ve gözlük takarak yaptığı denetimlerde, tedbirlere uymadığını belirlediği 2 memur ve 2 vatandaşa cezai işlem uygulanması talimatını verdi.

Koronavirüsle mücadelede Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesindeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Şahin, tebdili kıyafetle ilçe merkezinde denetim gerçekleştirdi.

Tanınmamak için şapka ve gözlük takan Şahin, denetim sırasında bankta oturan bir vatandaşla sohbet etti. Şahin, bu sırada esnafın ve vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını da kontrol etti.

© AA / Murat Özünal Kazımkarabekir Kaymakamı Yasin Şahin, tebdili kıyafetle halkın arasına karışarak koronavirüs tedbirlerini denetledi.

Şahin, denetimlerini, Kazımkarabekir Entegre Devlet Hastanesi, İclal Karabekir Anaokulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde sürdürdü.

Hastanede, hasta gibi gezen Şahin, çalışanları ve buradaki işleyişi takip etti. Şahin denetimde, tedbirlere uymadığını tespit ettiği 2 memur ve 2 vatandaşa cezai işlem uygulanması talimatını verdi.