Antalya'da bir kadın kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Dudu Ç. (40), kızının düğünü için barıştığı eşi M.Ç. (41) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Mahallesi'nde meydana geldi.

M.Ç. ile bir süredir ayrı yaşadığı ve yaklaşık bir hafta önce barıştığı eşi Dudu Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmanın ardından M.Ç. bıçakla Dudu Ç’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra kaçtı.

Olayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Dudu Ç’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Haberi alan Dudu Ç’nin annesi Şerife Kara ve babası Durmuş Kara olay yerinde fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri anne ve babaya müdahale etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dudu Ç.’nin cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kızlarının düğünü için barışmışlar

M.Ç. ve Dudu Ç’nin uzun süredir ayrı yaşadığı ve kızlarının dün akşam yapılan düğün merasimi için 1 hafta önce barıştıkları öğrenildi. Çiftin 4 çocuklarının olduğu belirtildi.

Polis, olaydan sonra kaçan M.Ç’nin yakalanması için çalışma başlattı.