Bakan Çavuşoğlu, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi

Çavuşoğlu, diplomatik ilişkilerin 70. yılında ikili iş birliğini görüşmek ve anlaşmalar imzalamak üzere bulunduğu Venezüella'da Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi.

Görüşmede, Çavuşoğlu, Maduro'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini "Sayın Cumhurbaşkanımız pandemiden sonra en kısa zamanda sizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacak." sözleriyle iletti.

#Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın selamlarını ve davetini ilettik. İlişkilerimizin 70. yıldönümünde Cumhurbaşkanlarımız arasındaki dostluk işbirliğimizi daha da ilerletecek. 🇹🇷🇻🇪 pic.twitter.com/9aOQYZI3mU — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 18, 2020

Venezüella'daki görüşmelerinin çok faydalı geçtiğini ve iki ülke arasında çok iyi anlaşmalar imzalandığını da vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye, sadece pandemi zamanında değil her zaman Venezüella'nın ve Venezuela halkının yanındadır" diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, Venezüella Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile de bir araya geldi.

Türkiye ile Venezüella arasında 4 anlaşma imzalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezüella ziyareti çerçevesinde Türkiye ile Venezüella arasındaki 4 anlaşmaya imza attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezüella ziyareti kapsamında başkent Karakas'ta mevkidaşı Jorge Arreaza ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından müzakereleri tamamlanan bazı anlaşmaları imzaladı. Bu kapsamda Türkiye ve Venezüella arasında kültür, arşivler ve Türk kürsüsü konularında 4 anlaşmaya imza atıldı.