Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, belediye meclis üyesi yaralandı

Samsun'un merkez Canik ilçesinde, belediye önünde darbedildikten sonra silahla ateş edilen kişi öldü, seken kurşunun isabet ettiği belediye meclis üyesi yaralandı.

Canik Belediyesi önünde henüz belirlenemeyen nedenle H.Ü, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedildi.

Saldırganlar yerde yatan yaralı şahsın kafasına silah kabzası ve tüfek dipçiği ile defalarca vurmaya devam etti. Darp olayının ardından saldırganlar tabancayla H.Ü,'ye ateş eti.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet edip kafasına da darbe alarak ağır yaralanan H.Ü. 112 acil servisle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ameliyat sırasında yapılan müdahalelere rağmen H.Ü. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sırasında seken kurşun belediye önündeki çay ocağı yanında oturan Belediye Meclisi üyesi C.G'nin bacağına isabet etti.

Polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen şüphelilerden S.T. ve A.C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.