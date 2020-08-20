Markette tabancalı, bıçaklı 'sıra' kavgası: 2 yaralı

Edirne İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir iddiaya göre iki grup arasında sıra tartışması çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada bir taraf bıçak çekerken diğer taraf belindeki kuru sıkı tabancayı çekerek karşı tarafın başına vurdu. Bir baba ve oğlun darp sonucu yaralandığı kavgaya karışanları polis gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri, bir kuru sıkı tabanca ve bıçağı alarak inceleme yapmak için merkeze götürdü.