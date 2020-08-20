Yerli otomobil TOGG’a Alman motoru takılacak: Bosch bunu herkesten daha iyi yapıyor, yapmaktansa almak daha iyi

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, yerli otomobilde Alman motoru kullanılacağını açıkladı.

Karakaş, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada; TOGG otomobilinde Almanya menşeili olan Bosch marka bir motor kullanılacağını belirtti. Karakaş, “Motor konusu önemli. 400 kg batarya paketi ve bir ya da iki motor. Belki bazı modellerde daha da fazla. Burada bir toplamdan söz ediyoruz. Elektrik motoru, redüktörleri, bağlantıları. Bir bütün. Yapılabilir mi? Tabi iki yapılır. Ama Bosch bunu herkesten daha iyi yapıyor. Bizim üretim ölçeğimizde yapmaktansa almak daha iyi. Biz birkaç yüz binlik üretimlerle başlamıyoruz ki! Birkaç binle başlıyoruz. Yükselecek ama başlangıçta binli rakamlar. Bu motoru üretmenin mantığı yok. Almak her açıdan daha verimli. Ha, sayılar artar üretmek daha iyi olur o ayrı mesele. Ama her şeyi de açık açık konuşamayız zaten bugünden. Sonuçta bu bir iş, Ticari meseleler var. Bugün Bosch’tan almak daha mantıklı” ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın bugün köşesinde yer verdiği yazıda Karakaş’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: