Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü” ifadelerine yer verildi.