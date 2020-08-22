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    Çakarlı araçla yolu kesilip bıçaklanan sürücü o anları anlattı: Silahı vardı, polisim diyerek ehliyet istedi

    Çakarlı araçla yolu kesilip bıçaklanan sürücü o anları anlattı: Silahı vardı, polisim diyerek ehliyet istedi

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    Türkiye
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    İstanbul Hadımköy'de çakarlı araç kullanan bir kişi, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bir kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan kişi, tedavi altına alındığı hastanede olay sırasında yaşadıklarını anlattı.

    28 yaşındaki Dadaş Aras, olayı yol verme tartışması üzerine yaşandığını söyledi. Kendisini bıçaklayan kişinin polis olduğunu söylediğini, silahı olduğunu ve kendisinden ehliyet istediğini söyleyen Aras, yaşadıklarını anlattı.

    Dadaş Aras olayı şu sözlerle anlattı:

    “Araç arkamdan siren çalarak geliyordu. Yol ver diye bağırıyordu. Ben de yol verdim sağa kaydım soluma gelerek bana neden yol vermiyorsun diye küfür etti. Ben de ne küfür ediyorsun polis küfür eder mi dedim. O da bana ben senden yol istiyorum vermiyorsun dedi. Birden hızlandı aracıyla önümü kesti. Arabadan indi yanıma geldi. Ben polisim dur deyince neden durmuyorsun diyerek ehliyetimi istedi. Elini beline koyduğunda silahını gördüm. Bende bunun üzerine polis mi diye düşündüm. Çünkü İstanbul’un ortasında üç şeritli yolda önünüzü bir araç kesiyor bende tekrardan kimliğini sordum. Sen kimsin dedi bende videoya almaya başladım. Ben videoya almaya başlayınca bana küfür etmeye ve tehdit etmeye başladı. Bende arabadan indim ve çakarın yandığını göstermek için videoya aldım. Ama bu sırada hala polis mi diye düşünmeye devam ettim. Bu sırada ben video kaydını durdurdum ve araca doğru yönelmeye başladığım da ensemden bir ses duydum. Ben yere uzandım düştüm. Bir baktım beni bıçaklıyor. Allah’ım kimsenin başına vermesin. Ben arabanın altına girdim sürünerek. Arkada bir gri aracın olduğunu gördüm. Sürünerek aracın içine attım kendimi. Allah razı olsun beni o yetiştirdi hastaneye. Kan kaybından ölebilirdim. İstanbul’un göbeğinde polisim diye magandalık yaptılar. Adam kapıyı kapatarak beni hastaneye götürdü. Ben malzemeyi yeni indirdim torpidoda malzemelerim paralarım var dedim. Aracında olduğum kişi de boş ver parayı seni hastaneye yetiştirelim dedi. Kardeşim araca geldiğinde araçta hiçbir şey kalmamış”.

    Ne olmuştu?

    İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bir kişiyi bıçakladı.  İddiaya göre çakarlı minibüsün sürücüsü M.E.U, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan M.E.U. ile Aras arasında tartışma çıktı.Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada M.E.U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırgan, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Aras, ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

    Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan M.E.U'nun yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kanuna aykırı çakar lamba taktığı belirlenen minibüse ise incelenmek üzere el konuldu.

    Etiketler:
    Tedavi, Bıçaklama, Bıçakla yaralama, Hadımköy, İstanbul
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