Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 235 personel Kovid-19 takibine alındı

2- Genel Müdürlerimiz ve personellerimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.



Bu süreçte Belediyemizin tüm birimlerinde çalışma arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığı için zorunlu görüşmeler hariç ziyaretler yasaklanmıştır.