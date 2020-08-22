Samsun'da sokak ortasında işlenen cinayetin firari 2 faili aranıyor

Samsun'da bir gencin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayın firarda olan 2 faili ise aranıyor.

Samsun'un Canik ilçesinde 24 yaşındaki H.Ü, silahlı ve pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Olay anı cep telefonu ile anbean görüntülenirken, saldırganlar kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan H.Ü, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili 24 yaşındaki E.C.D.yi ilk gün, 20 yaşındaki .E.'yi ise ikinci gün yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.C.D tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asıl failler aranıyor

Cep telefonu görüntülerine göre olayda tabanca kullanan ve gence tabanca kabzası ile vuran A.C. ile pompalı tüfekle ateş edip yine tüfekle genci darbeden S.T.'nin firarda olduğu öğrenildi.



