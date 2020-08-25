Almanya'da düğün: 200'e yakın kişi karantinada

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Türkiyeli iki ailenin yaptığı düğünde damadın annesinin koronalı olması nedeniyle düğüne katılan 160 kişi ile, koronaya yakalanan gelinin görevli olduğu anaokulundaki sınıfı karantina altına alındı. Tüm okulun karantinaya alınması da gündemde.

Gazete Duvar'ın haberine göre Almanya’da Türkiyeli iki ailenin çocuklarının düğününde korona bulaştığı şüphesiyle 160 davetli karantinaya alındı. 16 kişinin testi pozitif çıktı. Gelinin de bir anaokulunda öğretmen olduğu bu nedenle sınıfındaki öğrencilerin karantinaya alındığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre aileler Hessen eyaletine bağlı Mörfelden-Walldorf’daki nikah törenini ardından Kelsterbach’taki Mönchhof sitesinde birer hafta arayla iki ayrı kutlama yaptı. İlk merasime 100, sonraki hafta yapılan merasime ise 200 kişi katıldı. Her iki etkinliğe de katılanların sayısı 250’nin altında olduğu için yetkililere bildirimde bulunulmadı.

Öte yandan düğünü organize eden şirketin de kurallara uymak konusunda bir kusuru olmadığı belirtildi. İddiaya göre damadın annesinin korona testi pozitifti ve davetlilere virüs de ondan bulaştı. Anaokulunda öğretmen olan gelinin de testi pozitif çıkınca çalıştığı okuldaki sınıfındaki öğrenciler de karantinaya alındı. Yetkililer gelişmelere göre tüm okulun da karantinaya alınabileceğini söyledi.

Alman basınında çıkan haberlerde yabancı düşmanlığının hedefi olmamaları için düğün sahiplerinin milliyeti belirtilmedi.