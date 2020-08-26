Kocaeli Valisi Yavuz: 1345 ev karantinada

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, şehirde 1345 evin karantinada olduğunu açıkladı. Karantina altındaki evlerdeki 35 kişinin tedbirlere aykırı davrandığını söyleyen Yavuz, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Kocaeli Valisi Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1345 evin karantinada olduğunu söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Yavuz, "Kıymetli Kocaelili kardeşlerim. Karantina tedbiri uygulanan 1345 adres güvenlik birimlerimizce kontrol edilmiş ve 35 şahsın bu tedbire aykırı davrandığı tespit edilmiş, kişiler hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır. Lütfen kurallara uyalım" ifadesini kullandı.