Adnan Oktar davasında Ozan Süer hakkında yakalama kararı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşma, basına kapalı ve sanıklar alınmadan devam ediyor.

Müştekilerin ifadelerinin alındığı duruşmada mahkeme heyeti ara karar aldı. Kararda, müşteki ve etkin pişman olduğu iddia edilen sanıkların, tahliye edilen sanık Ozan Süer hakkında, mağdurlara yönelik sosyal medya, blog ve internet sitelerinde yayımlanan karalama faaliyeti kapsamındaki içerikleri düzenleyip ilgili sistemlere yüklenmesini sağladığına yönelik beyanda bulundukları kaydedildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün sanığın cep telefonuna ilişkin 30 Nisan 2019 tarihli raporunda, iddia edilen atılı suç örgütünün yönetiminde olan internet siteleri, blog sayfaları, A9 TV gibi internet sayfalarına ait yönetici giriş paneli, kullanıcı isim ve parolalarının kayıtlı olduğu not belgelerinin bulunduğu ifade edilen kararda, müştekiler, katılan vekilleri ve mağdurların mahkeme huzurunda vereceği beyanları etkilemeye yönelik sahte hesap paylaşımlarının yapıldığı iddiasının da bir bütün olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını, suçun vasıf ve mahiyeti ile öngörülen cezanın üst sınırını, kuvvetli suç şüphesinin varlığına işaret eden somut olgu ve kanıtların bulunmasını, dosyaya henüz yeni ibraz edilen dijital materyal inceleme raporlarını, sanığa atılı katalog suçun kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırının kaçma kuşkusunu somutlaştırmasını, tutuklamadan beklenen menfaatin yoğun ve yargılamaya katkı sağlayacağını dikkate alan mahkeme, Ozan Süer hakkında yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.