Burdur'da seminere katılan öğretmen koronavirüse yakalandı: Meslektaşları karantinada, okul kapatıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde adı açıklanmayan bir öğretmenin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan meslektaşları evlerinde karantinaya alındı.

Gölhisar ilçesinde seminere katılan bir ilkokul öğretmenine rahatsızlanması üzerine Kovid-19 testi yapıldı.

Adı açıklanmayan öğretmenin test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine, öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan diğer meslektaşları evlerinde karantinaya alındı.

Okul, geçici olarak kapatıldı.