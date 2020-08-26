Düğün kısıtlamasına gelinlikli eylem

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yayımlanan genelgeye göre 14 ilde düğün, sünnet vb. kutlamalar yeniden artış gösteren vaka sayısı nedeniyle kısıtlandı. Bu karara Bursa'dan 'gelinlikli' tepki geldi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri konulu gönderdiği genelgede 26 Ağustos’tan itibaren Bursa dahil 14 ilde sünnet düğünü, nişan ve kına gecesi gibi organizasyonlara müsaade edilemeyeceği bildirildi.

Bursa'da Soğanlı Bulvarı üzerindeki pazar alanında bir araya gelen düğün salonu ve organizasyon işi yapanlarsa ortak bildiri okuyarak bu karara tepki gösterdi.

Düğün Salonları ve Organizasyoncuları Derneği adına basın açıklaması yapan Gültekin Zarplı, "Kovid-19 önlemlerine istinaden tüm salonlarımıza derneğimizin önderliğinde tüm önlemler titizlikle alınmış ve gereken yapılmış olup bunun karşılığında hiçbir düğün salonumuza cezai yaptırım müeyyidesi söz konusu olmamıştır” dedi. Zarplı, "Sorumsuzca yapılan denetimsiz sokak düğünlerinin getirdiği olumsuz durumlar düğün salonlarına mal edilemez" dedi.