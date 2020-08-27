Kırsal kesime özel sağlık kabinleri geliyor: Merkezde bulunan hekimle uzaktan görüşme sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kırsal kesimlerde iletişim teknolojileri kullanılarak uzaktan doktorla ilk görüşmeyi sağlayacak ‘konteyner veri ya da sağlık kabinleri’ oluşturacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konteyner sağlık kabinlerinin geliştirilmesi için ilk adımı attı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), prototipini geliştireceği kabinler özel sektörle iş birliği halinde seri üretilecek. Gazetenin sektör kulislerinden derlediği bilgiye göre bu merkezler, kırsal bölgelerde kamu yöneticilerinin denetiminde olacak.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, Merkezlerde hastaların içine girerek şikayetini ya da sorununu anlatabileceği kabinler yer alacak. Hasta bu kabinde bilgisayar destekli iletişim olanakları sayesinde il merkezi ya da başka bir noktada bulunan doktorla görüntülü ve sesli görüşebilecek. Hekimle ilk teması sağlayan bu kabinlerde hasta şikayetini anlatacak, gerekirse hastaneye sevk edilecek.