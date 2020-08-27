Duygu Delen'in ölümüyle ilgili davada yeni gelişme: Mehmet Kaplan'ın kanında uyuşturucu tespit edildi

Gaziantep'te bir apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüyle ilgili davada yeni gelişme yaşandı. Delen ailesinin avukatı Önder Alkurt, Mehmet Kaplan'ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildiğini söyledi.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 13 Ağustos'ta bir apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüne sebep olmakla suçlanan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Delen ailesinin avukatı Önder Alkurt, davayla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandığını aktardı. Kaplan'ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildiğini söyleyen Alkuty, bunun 'alkolün de ötesinde olduğunu' kaydetti.

Bilirkişi raporunun incelendiğini belirten Alkurt, "Bu çok önemli bir gelişme. Davanın seyrini değiştirecek bu gelişmenin detayları daha sonra ayrıntılarıyla kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.