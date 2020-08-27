Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 26 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1491

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 26 kişi daha hayatını kaybetti. 24 saatte 106 bin 111 test yapıldı ve yeni vaka sayısı 1491 olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 artarak 6 bin 209'a yükseldi. Bugün 106 bin 111 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1491 kişiyle birlikte 263 bin 998 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 995 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 240 bin 792 olarak belirlendi. Söz konusu bakanlık verilerinde hastalarda zatürre oranının yüzde 7.3, ağır hasta sayısının 862 olduğu kaydedildi.

Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4qOqDUPPzm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2020

​Yeni sayıları kişisel Twitter hesabında yorumlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.