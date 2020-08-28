Adana'daki orman yangınıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheli serbest bırakıldı

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuyubeli Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan Selman C. ile Mustafa, Bülent ve Ömer U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 25 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı. Yangınla ilgili 25 Ağustos'ta 3 kişi, dün de 1 kişi yakalanmıştı.