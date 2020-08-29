12 yaşındaki çocuğu 'Baban gözaltına alındı' diye kandırdı, 60 bin TL değerindeki ziynet eşyası çaldı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin telefonunu arayarak 12 yaşındaki çocuğa "Babanızın kimliği kullanılarak kuyumcu soygunu yapıldı ve baban gözaltına alındı" deyip, evde bulunan 60 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli A.E'nin, İstanbul'da Esenyurt ilçesinde bulunduğunu belirledi.

Benzer suçlardan 7 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.