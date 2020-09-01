İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı: İstanbul'da atlı zabıta dönemi başlıyor

İBB sözcüsü Murat Ongun’un sosyal medyadan duyurduğu gelişme kapsamında ilk prova da Taksim’de yapıldı.
Ongun yaptığı paylaşımda, “İBB Atlı Zabıtası artık hazır. İstanbul’umuza yakışır yeni birimimiz çok yakında şehrin farklı noktalarında, turistik bölgelerde görev yapacak. İlk prova Taksim’deydi” ifadelerini kullandı.
İBB Atlı Zabıtası artık hazır.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) August 31, 2020
İstanbul’umuza yakışır yeni birimimiz çok yakında şehrin farklı noktalarında, turistik bölgelerde görev yapacak. İlk prova Taksim’deydi. pic.twitter.com/BAfM7wYKMw
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