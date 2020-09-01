İnce'nin Sivas programı belli oldu

'1000 Günde Memleket Hareketi'ni başlattığını açıklayan Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas’ta gerçekleştireceği program belli oldu. İnce, Sivas'ta havaalanındaki karşılamada konuşacak, Kongre Binası ve Madımak'ı ziyaret edecek, yerel basınla sohbet toplantısı yapacak.

ANKA'nın aktardığına göre İnce'nin 4 Eylül Sivas programı şöyle:

Saat 08:40 - İstanbul Havalimanı ’dan Sivas’a Hareket

’dan Sivas’a Hareket Saat 10:00 - Sivas’a Varış, Havalimanında Karşılama ve Konuşma

Saat 12:00 - Sivas Kongre Binası Ziyareti

Saat 14:00 - Madımak ziyareti

Saat 15:00 - Sivas Yerel Basını ile sohbet

Saat 16:00 - Otobüs ile Ankara’ya Hareket

Memleket Hareketi 4 Eylül Cuma Günü saat 10.00’da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan yola çıkacak. Bu uzun yolculuğun ilk adımına bütün yol arkadaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla bekliyoruz.



Memleket Hareketi Türkiye’nin Bereketi. pic.twitter.com/wjMVNa4DDA — Muharrem İNCE (@vekilince) August 31, 2020

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