İnce'nin Sivas programı belli oldu

'1000 Günde Memleket Hareketi'ni başlattığını açıklayan Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de Sivas’ta gerçekleştireceği program belli oldu. İnce, Sivas'ta havaalanındaki karşılamada konuşacak, Kongre Binası ve Madımak'ı ziyaret edecek, yerel basınla sohbet toplantısı yapacak.
ANKA'nın aktardığına göre İnce'nin 4 Eylül Sivas programı şöyle:
- Saat 08:40 - İstanbul Havalimanı’dan Sivas’a Hareket
- Saat 10:00 - Sivas’a Varış, Havalimanında Karşılama ve Konuşma
- Saat 12:00 - Sivas Kongre Binası Ziyareti
- Saat 14:00 - Madımak ziyareti
- Saat 15:00 - Sivas Yerel Basını ile sohbet
- Saat 16:00 - Otobüs ile Ankara’ya Hareket
Memleket Hareketi 4 Eylül Cuma Günü saat 10.00’da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan yola çıkacak. Bu uzun yolculuğun ilk adımına bütün yol arkadaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla bekliyoruz.— Muharrem İNCE (@vekilince) August 31, 2020
Memleket Hareketi Türkiye’nin Bereketi. pic.twitter.com/wjMVNa4DDA
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