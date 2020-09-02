İki ilde orman yangını: Kastamonu'daki yangın bir köye sıçradı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesiyle Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Kastamonu'daki yangında tedbir amaçlı 6 köy ve mahalle boşaltıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgedeki bir köye sıçrayan yangında 4 ev ile 4 samanlık yandı. İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ile ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışması sürüyor.

Kastamonu'daki yangın bir köye sıçradı, tedbir amaçlı 6 köy ve mahalle boşaltıldı https://t.co/UEJqIyRsu2 pic.twitter.com/eiZkEVIPe7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 2, 2020

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Yangın söndürme uçağı ve bir helikopterin de destek verdiği çalışmalara bölgedeki köylüler de katılıyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle yangının kontrolden çıktığını söyledi.

Yangının çevre köyleri tehdit eder hale geldiğini anlatan Vali Çakır, "Şu an tedbir amaçlı 6 köyümüzü ve mahallemizi boşalttık" dedi.

Kastamonu ve Çankırı'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor https://t.co/UEJqIyRsu2 pic.twitter.com/IVBkQCPQ6S — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 2, 2020

Çankırı'da çıkan orman yangınına hava destekli müdahale ediliyor

Yapraklı ilçesi Kızıleşme mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yangın Harekat Merkezi'nden ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Bölgedeki vatandaşların da yardımcı olduğu çalışmalara 2 helikopter ve yangın söndürme uçağı da havadan destek veriyor.