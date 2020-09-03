Tarikat liderinin istismar ettiği 12 yaşındaki çocuğun babası: 'Seni rüyamda gördüm, hanımım oluyordun' demiş

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah tarafından dergâhta cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğunun babası F.A. Sözcü'den Can Özçelik'e konuştu.
10 yıldır Uşşaki tarikatına ait evin tesisat işlerini yaptığını anlatan baba F.A, olayı 27 Ağustos'ta eşinden öğrendiğini ve hemen ardından şikayetçi olduklarını dile getirdi. Şikayeti üzerine çok sayıda tehdit aldığını, gözaltı işlemleri sürecinde darp edildiğini ve can güvenliğinin olmadığını anlatan baba, ikamet değiştirdiklerini söyledi. Kendisi tehdit eden kişilerden şikayetçi olan aile koruma altına alındı.
Baba F.A. şunları aktardı:
- "Fatih Nurullah isimli kişi 2019 Temmuz ayından itibaren kızımı istismar etmeye başlamış.
- İlk başta kızıma ‘Seni rüyamda gördüm. Hanımım oluyordun' demiş. Kızım ilk olarak durumu eşime anlatmış.
- Eşim inanmak istememiş. Ama daha sonra kızımın davranışlarından dolayı bu olayın gerçekleştiğini anlamış.
- 27 Ağustos'ta Fatih Nurullah isimli kişi kızımın cep telefonunu ısrarla arayarak rahatsız etmeye devam etmiş.
- Eşim bu aramayı öğrenince Fatih Nurullah’dan ailemizi ve kızımızı artık rahatsız etmemesini istemiş.
- Ben olayı öğrenince Fatih Nurullah beni arayarak yaşanan istismarın üzerini kapatmak istedi."
'Sen benim kardeşimsin, senin düştüğün yerde biz yanındayız, aman düşme, düşmeyelim'
Kendisini 'mehdi' olarak da gördüğü belirtilen ve aileye para teklif edip IBAN numarası isteyen Fatih Nurullah söz konusu telefon konuşmasında şunları söylemiş:
- "F. ne karar verdin seviyorum seni aslanım benim. Merak etme sen…. Mehdi oldun diyordun ben de sana mehdi olur diyordum. Ama demek ki daha eksiğin var gardaş.
- Taşındın şimdi. Bir ihtiyacın sıkıntın var mı? IBAN ver de sana bir şeyler atayım. Sen gönlünü ferah tut. Biz namus düşmanı mıyız? 21 sene burada irşat yapmışız.
- Belki de senin kızına piyango konmuş oğlum! Allah kerim, olacak bir şey yok. Yaşı ufak daha biraz büyüsün, biz de büyüyelim. Şöyle bakalım hizmetlerimizi yapalım, sırt sırta verelim ne var yani.
- Efendimiz ne diyor: ‘Mümin günah işler mi işler ama yalan söylemez' diyor. Biz de yalan olmaz. Sen benim kardeşimsin. Senin düştüğün yerde biz yanındayız. Aman düşme, düşmeyelim.
- Hata olabilir ama hatada bile hayır vardır senin için. Bir sıkıntın olursa bu kapı açık. Ama kapıyı kapatırsan üzerine yıkılır. İrade dışı bir hal oldu yani. Yanlışımız telafi olur. 70 milyar sana feda olsun."
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