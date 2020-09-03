Tarikat liderinin istismar ettiği 12 yaşındaki çocuğun babası: 'Seni rüyamda gördüm, hanımım oluyordun' demiş

Uşşaki tarikat lideri Fatih Nurullah'ın istismarına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun babası F.A. konuştu. Nurullah'ın kızına "Seni rüyamda gördüm. Hanımım oluyordun" dediğini ifade eden F.A., "Eşim inanmak istememiş. Ama daha sonra kızımın davranışlarından dolayı bu olayın gerçekleştiğini anlamış" dedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah tarafından dergâhta cinsel istismara uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğunun babası F.A. Sözcü'den Can Özçelik'e konuştu.

10 yıldır Uşşaki tarikatına ait evin tesisat işlerini yaptığını anlatan baba F.A, olayı 27 Ağustos'ta eşinden öğrendiğini ve hemen ardından şikayetçi olduklarını dile getirdi. Şikayeti üzerine çok sayıda tehdit aldığını, gözaltı işlemleri sürecinde darp edildiğini ve can güvenliğinin olmadığını anlatan baba, ikamet değiştirdiklerini söyledi. Kendisi tehdit eden kişilerden şikayetçi olan aile koruma altına alındı.

Baba F.A. şunları aktardı:

"Fatih Nurullah isimli kişi 2019 Temmuz ayından itibaren kızımı istismar etmeye başlamış.

İlk başta kızıma ‘Seni rüyamda gördüm. Hanımım oluyordun' demiş. Kızım ilk olarak durumu eşime anlatmış.

Eşim inanmak istememiş. Ama daha sonra kızımın davranışlarından dolayı bu olayın gerçekleştiğini anlamış.

27 Ağustos'ta Fatih Nurullah isimli kişi kızımın cep telefonunu ısrarla arayarak rahatsız etmeye devam etmiş.

Eşim bu aramayı öğrenince Fatih Nurullah’dan ailemizi ve kızımızı artık rahatsız etmemesini istemiş.

Ben olayı öğrenince Fatih Nurullah beni arayarak yaşanan istismarın üzerini kapatmak istedi."

'Sen benim kardeşimsin, senin düştüğün yerde biz yanındayız, aman düşme, düşmeyelim'

Kendisini 'mehdi' olarak da gördüğü belirtilen ve aileye para teklif edip IBAN numarası isteyen Fatih Nurullah söz konusu telefon konuşmasında şunları söylemiş: