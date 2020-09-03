Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), sosyal medya hesabından Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal’ın tahliyesine karar verdiğini duyurdu.

ÇHD’nin paylaşımında “Bugün bu kararı verenler, Avukat Ebru Timtik’i sağlık raporlarına rağmen tahliye etmeyip, havasız bir tecrit odasında ölümüne sebep oldular” ifadelerini kullandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Avukat Aytaç Ünsal'ın tahliyesine karar verdi.



Bugün bu kararı verenler, Avukat Ebru Timtik'i sağlık raporlarına rağmen tahliye etmeyip, havasız bir tecrit odasında ölümüne sebep oldular. — Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelmerkez) September 3, 2020

​