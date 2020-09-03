Otogaza zam geldi

EPGİS, sosyal medyadan duyurduğu fiyat artışında şu ifadeleri kullandı:
"04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) September 3, 2020
04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 10 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
ÖTV düzenlemesi
"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 3 krş/lt
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."
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