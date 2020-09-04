Selvi, Erdoğan ile Yıldırım arasında geçen konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı moral vermiş, şakalaşmışlar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım arasında gerçekleşen görüşmeden detaylar aktardı. Buna göre Erdoğan, telefonda Yıldırım'a moral verdi ve iki isim bir süre şakalaştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı arayan ilk kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu aktardı.

Selvi, söz konusu görüşmeyi 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları' başlığıyla yayımlanan yazısında şöyle anlattı:

"Eski başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi’ınpozitif çıktı. Binali Yıldırım’aeşlik eden sağ kolu’ın testi de pozitif çıktı. Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’daydı. 'Adeta cennetten bir köşe' diye’ndan görüntü paylaştı.

'Müthiş heyecan verici bir şey' anonsu ile Erzincan-Kemah arasında katıldığı raftingden görüntüler paylaştı. Çok zinde görünüyordu. Erzincan’dayken bir şey hissetmemişler. Ağrıları Ankara’ya dönüşte başlamış. Semiha Hanım’ın ısrarı üzerine sabah test yaptırmaya karar vermişler. Sonuç pozitif. Erzincan’daki etkinlikler sırasında kaptıklarını düşünüyorlar. Tedavileri evde gerçekleştirilecek. Binali Bey, test sonuçlarının pozitif çıktığını kamuoyuna 14:01’de attığı tweet’le duyurdu.

O saatten itibaren telefonları susmadı. Ama daha sonuçlar kamuoyuna açıklanmadan çok önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a haber verilmiş. Binali Yıldırım’ı ilk arayanlardan biri Erdoğan olmuş. Cumhurbaşkanı hem 'Geçmiş olsun' demiş hem de moral vermiş. Telefonda şakalaşmışlar. Aralarında şöyle bir diyalog yaşanmış:

Erdoğan: Geçmiş olsun Binali Bey, ne oldu ya?

Yıldırım: Ne olsun, olan oldu.

Erdoğan: Hadi tekrar geçmiş olsun."