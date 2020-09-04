Vali Köşger: İzmir'deki vaka artışında tatilcilerin etkisi oldu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kentteki seyriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Vaka sayısındaki artışta tatilcilerin etkisinin olduğunu belirten Köşger, "İstanbul'dan büyük bir nüfus şehrimize doğru, tatil beldelerimize doğru kaydı" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle Kordon'daki market, kafeterya ve restoranlarda denetim yaptı, iş yeri sahipleri ile vatandaşlara uyarılarda bulundu. İzmirli esnafın kurallara riayet ettiğini gördüğünü vurgulayan Köşger, salgının ciddiye alınması gerektiğine dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışa geçtiğini dile getiren Köşger, düğün salonları ve diğer organizasyonlarda tedbirlere uyulmaması durumunda sıkıntı yaşanacağını kaydetti.

"Bazı şehirlerimizde durumun kötü noktalara vardığını duyuyoruz" ifadesini kullanan Köşger, şöyle devam etti:

"Bütün gayretimiz işin kontrolden çıkmaması için. Şu an İzmir'de kontrol altında gidiyor. Kontrolden çıkmaması için gereken tedbirleri vaktiyle almak lazım. Vatandaşımızın da kurallara riayet etmesi gerekiyor. Toplu organizasyon yapılan yerlerde tedbirler alınıyor ancak her vatandaşın başına polis koyma imkanımız yok. Basit kurallarla salgın önlenebilir. Her vatandaşın kendi tedbirini alması lazım, başta kendi hayatlarını riske atmasınlar. Bu işin şakası yok."

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın aktardığına göre maske ve sosyal mesafenin salgında çok önemli olduğuna işaret eden Köşger, kentteki vaka artışlarında farklı illerden gelen tatilcilerin etkisinin olup olmadığı yönündeki soruya şu cevabı verdi:

"Tatilcilerin elbette vaka artışlarında etkisi oldu. İstanbul'dan büyük bir nüfus, şehrimize doğru, tatil beldelerimize doğru kaydı. Malum olduğu gibi işin başında beach club'larla ilgili hemen tedbirler almıştık. Özellikle Çeşme'de kurallara uyulmadığını gördükten sonra 15-17 tane beach club, 15'er gün süreyle kapatıldı."